"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным

"Я Дорофеева и это на всю жизнь", – заявила певица.

Артистка рассказала, как Кацурин делал ей предложение. По ее словам, это произошло, когда они вдвоем ехали на скутере, она была в шлеме, поэтому ничего не расслышала. Дорофеева призналась, что Кацурину пришлось делать предложение повторно.

"Мы в принципе уже понимали, что мы поженимся. Понимали это с самого начала отношений", – добавила она.

Артистка отметила, что дом, в котором жила со своим первым мужем, украинским артистом Dantes, они продали.