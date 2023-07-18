"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным

"Я Дорофеева и это на всю жизнь", – заявила певица.
Артистка рассказала, как Кацурин делал ей предложение. По ее словам, это произошло, когда они вдвоем ехали на скутере, она была в шлеме, поэтому ничего не расслышала. Дорофеева призналась, что Кацурину пришлось делать предложение повторно.
"Мы в принципе уже понимали, что мы поженимся. Понимали это с самого начала отношений", – добавила она.
Артистка отметила, что дом, в котором жила со своим первым мужем, украинским артистом Dantes, они продали.
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О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июля.
Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.
Ранее певица была замужем за Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.
Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.