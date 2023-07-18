Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Новости

"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным

Дорофеева вышла замуж за Кацурина в середине июля
Дорофеева вышла замуж за Кацурина в середине июля
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева не стала менять свою фамилию после того, как вышла замуж за украинского ресторатора Михаила Кацурина. Об этом она заявила в эфире "Нашего радио". Интервью с артисткой опубликовано 18 июля на странице радио в Instagram.

"Я Дорофеева и это на всю жизнь", – заявила певица.

Артистка рассказала, как Кацурин делал ей предложение. По ее словам, это произошло, когда они вдвоем ехали на скутере, она была в шлеме, поэтому ничего не расслышала. Дорофеева призналась, что Кацурину пришлось делать предложение повторно. 

"Мы в принципе уже понимали, что мы поженимся. Понимали это с самого начала отношений", – добавила она.

Артистка отметила, что дом, в котором жила со своим первым мужем, украинским артистом Dantes, они продали.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. 15 июня 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. Тогда они не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, а первые свадебные фото опубликовали спустя почти месяц после этого. Украинский продюсер Владимир Завадюк, который был приглашен на свадьбу, признался, что церемония состоялась в середине июля.

Для Дорофеевой этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

Ранее певица была замужем за Dantes. В марте 2022 года они заявили, что расстались. В январе 2023-го певец сообщил, что они официально оформили развод. Детей у них нет.

Кацурин официально оформил развод со своей второй женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной, в начале 2022 года.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец вначале ее поддерживал во время развода с мужем, а позже между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021).

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Надя Дорофеева, Михаил Кацурин
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