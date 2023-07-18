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18 июля, 2023
 
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Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта

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Дорофеева: Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду
Дорофеева: Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду
Фото: goloskrainy_official / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". Об этом она сообщила 18 июля в Instagram.

"Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду", – заявила певица.

Контекст:

7 марта 2023 года продюсеры объявили кастинг участников 13-го сезона. 

Кроме Дорофеевой, тренерами шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss, ведущая "Евровидения 2023" Юлия Санина, украинский певец Артем Пивоваров и сооснователь продюсерской компании Enko, продюсер украинской группы Kalush Orchestra Иван Клименко.

Дорофеева единственная из тренеров, кто принимал участие в предыдущих сезонах шоу. Победителем 11-го сезона проекта стал участник из команды Дорофеевой Сергей Лазановский. В финале он соревновался за победу с участницей из команды украинской певицы Тины Кароль Юлией Тимочко. Оба вокалиста в своих выступлениях исполнили песни, которые пели во время слепых прослушиваний.

Дата премьеры нового сезона шоу не называется.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Голос країни, Надя Дорофеева
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