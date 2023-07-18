Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта

"Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду", – заявила певица.

Контекст:

7 марта 2023 года продюсеры объявили кастинг участников 13-го сезона.

Кроме Дорофеевой, тренерами шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss, ведущая "Евровидения 2023" Юлия Санина, украинский певец Артем Пивоваров и сооснователь продюсерской компании Enko, продюсер украинской группы Kalush Orchestra Иван Клименко.

Дорофеева единственная из тренеров, кто принимал участие в предыдущих сезонах шоу. Победителем 11-го сезона проекта стал участник из команды Дорофеевой Сергей Лазановский. В финале он соревновался за победу с участницей из команды украинской певицы Тины Кароль Юлией Тимочко. Оба вокалиста в своих выступлениях исполнили песни, которые пели во время слепых прослушиваний.

Дата премьеры нового сезона шоу не называется.