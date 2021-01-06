59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото

Бывший американский президент Барак Обама отдыхает вместе с женой Мишель Обамой на Гавайях, пишет таблоид New York Post.

Обама был президентом США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го Фото: ЕРА

59-летний экс-президент США Барак Обама во время новогодних каникул отдыхает на Гавайях. Фотографию бывшего американского президента, на которой он запечатлен во время плавания на надувной доске с веслом, 5 января обнародовал на своей странице в Instagram таблоид New York Post.

На снимке Обама позирует в купальных шортах с обнаженным торсом, вглядываясь вдаль. Издание отмечает "впечатляющее телосложение" экс-главы США.

В публикации New York Post говорится, что снимки Обамы были сделаны 4 января в заливе Кайлуа возле острова О’аху, расположенного в Тихом океане.

Отмечается, что Обама плавал на надувной доске в сопровождении охраны. По информации таблоида, экс-президент США отдыхает вместе с женой Мишель Обамой.

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Барак Обама занимал президентский пост в США с 20 января 2009 года по 20 января 2017-го. Вместе с женой он воспитывает двух дочерей – Малию (1998) и Наташу (2001).