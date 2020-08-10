62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом

У российского певца Валерия Сюткина 9 августа родился сын – это четвертый ребенок 62-летнего артиста.

В 2014 году Сюткин впервые стал дедом, а спустя шесть лет – в четвертый раз отцом Фото: syutkin_valeriy / Instagram

62-летний российский певец Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз – 45-летняя супруга артиста Виола Сюткина 9 августа родила ему сына. Об этом он рассказал в Instagram.

"Это были девять месяцев веры, надежды и любви! Спасибо, моя любовь! С днем рождения, сын", – написал Сюткин.

В комментарии российскому "Пятому каналу" представитель артиста Александр Шоболов сообщил, что Сюткины назвали новорожденного сына Лео.

Виола Сюткина – вторая жена артиста. Супруги поженились в 1993 году. У Сюткиных есть 24-летняя дочь Виола.

От первого брака у певца есть дочь Елена (1980) и сын Максим (1987). В 2014 году Сюткин стал дедушкой.