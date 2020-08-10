Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2020
 
Новости

62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом

У российского певца Валерия Сюткина 9 августа родился сын – это четвертый ребенок 62-летнего артиста.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2014 году Сюткин впервые стал дедом, а спустя шесть лет в четвертый раз отцом
В 2014 году Сюткин впервые стал дедом, а спустя шесть лет – в четвертый раз отцом
Фото: syutkin_valeriy / Instagram

62-летний российский певец Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз – 45-летняя супруга артиста Виола Сюткина 9 августа родила ему сына.  Об этом он рассказал в Instagram.  

"Это были девять месяцев веры, надежды и любви! Спасибо, моя любовь! С днем рождения, сын", – написал Сюткин. 

В комментарии российскому "Пятому каналу" представитель артиста Александр Шоболов сообщил, что Сюткины назвали новорожденного сына Лео. 

Виола Сюткина – вторая жена артиста. Супруги поженились в 1993 году. У Сюткиных есть 24-летняя дочь Виола. 

От первого брака у певца есть дочь Елена (1980) и сын Максим (1987). В 2014 году Сюткин стал дедушкой. 

Теги: Россия, Валерий Сюткин, дети, беременность, семья, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец
  Сакварелидзе: Считаю, что генеральным прокурором Украины должен быть украинец
Алеся БАЦМАН
В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Онлайн-репортаж
В Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Онлайн-репортаж
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Дочь Шварценеггера родила первенца
Дочь Шварценеггера родила первенца
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
  "У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга
  "У нас никогда не было расклада, что он мне должен финансово". Ефросинина рассказала о доходах супруга
  WAP. Cardi B показала голую грудь в совместном с Megan Thee Stallion клипе. Видео
  WAP. Cardi B показала голую грудь в совместном с Megan Thee Stallion клипе. Видео
"У обоих лучезарные глаза!". Тина Кароль позировала с сыном
"У обоих лучезарные глаза!". Тина Кароль позировала с сыном
Скрипка судится с сайтом, который заявил о его поддержке на выборах кандидата от Оппозиционного блока
Скрипка судится с сайтом, который заявил о его поддержке на выборах кандидата от Оппозиционного блока
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
"Посвятил отпуск самой маленькой". Кива показал восьмимесячную дочь
Бардаш женился на украинской модели
Бардаш женился на украинской модели
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS