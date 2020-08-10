62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом

62-летний российский певец Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз – 45-летняя супруга артиста Виола Сюткина 9 августа родила ему сына. Об этом он рассказал в Instagram.
"Это были девять месяцев веры, надежды и любви! Спасибо, моя любовь! С днем рождения, сын", – написал Сюткин.
В комментарии российскому "Пятому каналу" представитель артиста Александр Шоболов сообщил, что Сюткины назвали новорожденного сына Лео.
Виола Сюткина – вторая жена артиста. Супруги поженились в 1993 году. У Сюткиных есть 24-летняя дочь Виола.
От первого брака у певца есть дочь Елена (1980) и сын Максим (1987). В 2014 году Сюткин стал дедушкой.