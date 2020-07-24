64-летний Гибсон переболел коронавирусом

64-летний голливудский актер Мэл Гибсон после заражения коронавирусом находился на стационарном лечении в клинике Лос-Анджелеса.

Гибсон лечился от COVID-19 в клинике Фото: ЕРА

64-летний голливудский актер Мэл Гибсон в апреле 2020 года провел неделю в одной из клиник Лос-Анджелеса после того, как сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Daily Telegraph.

Информация о перенесенной болезни актера появилась спустя два месяца после его выздоровления, говорится в сообщении. Представители актера подтвердили изданию ее достоверность.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по общему числу подтвержденных случаев заражения и количеству умерших от инфекции – по состоянию на 24 июля количество заразившихся превысило 4 млн человек.