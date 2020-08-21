64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной

64-летний американский актер Мэл Гибсон, переболевший весной СOVID-19, во время прогулки со своей возлюбленной 30-летней Розалиндой Росс посетил ресторан.

64-летний голливудский актер Мэл Гибсон и его девушка – 30-летняя Розалинда Росс были замечены во время романтической прогулки в Малибу (Калифорния, США), пишет таблоид Daily Mail.

Издание отмечает, что пара держалась за руки, направляясь в ресторан. Актер во время прогулки был одет в шорты и футболку, а его спутница была в темных брюках и зеленой футболке.

Гибсон и Росс познакомились в начале 2015 года. Об отношениях пары стало известно после их путешествия в Коста-Рику и Панаму.

В июле 2020 года стало известно, что весной Гибсон переболел COVID-19.