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19 января, 2023
 
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65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов

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Сэндс является сторонником активного отдыха в горах
Сэндс является сторонником активного отдыха в горах
Фото: ЕРА

65-летний британский актер Джулиан Сэндс пропал во время прогулки в горах Калифорнии. О его исчезновении 19 января сообщил таблоид Daily Mail.

В публикации отмечается, что актер пропал в "чрезвычайно опасном" калифорнийском горном массиве, где за последние недели погибли два туриста. 

Семья сообщила об исчезновении актера 13 января вечером. Известно, что полиция привлекла для поисков актера вертолеты и дроны, так как наземные поиски были невозможны из-за непогоды. 18 января спасатели обнаружили автомобиль, который может принадлежать актеру. Он находился в месте, которое считается одним из самых опасных подъемов в США.

Контекст:

Сэндс известен по ролям в мелодраме "Комната с видом", фильмах "Чернокнижник" и "Елена в ящике". Он также снимался в сериалах "Декстер" и "Готэм".

Актер является сторонником активного отдыха в горах.

Теги: полиция, туристы, непогода, спасатели, актер, исчезновение
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