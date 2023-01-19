65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов

В публикации отмечается, что актер пропал в "чрезвычайно опасном" калифорнийском горном массиве, где за последние недели погибли два туриста.

Семья сообщила об исчезновении актера 13 января вечером. Известно, что полиция привлекла для поисков актера вертолеты и дроны, так как наземные поиски были невозможны из-за непогоды. 18 января спасатели обнаружили автомобиль, который может принадлежать актеру. Он находился в месте, которое считается одним из самых опасных подъемов в США.