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25 апреля, 2023
 
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65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода

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Билозир не комментирует развод с мужем
Билозир не комментирует развод с мужем
Фото: Оксана Білозір / Facebook

65-летняя украинская певица Оксана Билозир развелась с мужем после 33 лет совместной жизни. О разводе в комментарии YouTube-блогеру Ростиславу Калацинскому заявил бывший муж артистки, экс-директор Дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский.

По словам 55-летнего Недзельского, он узнал, что супруга подала на развод, после того, как получил "повестку в суд".

"Было все банально. Я получил повестку в суд и нас развели. Я поскольку в армии, то не мог прийти на судебное заседание, поэтому меня три раза не было. Нас автоматически развели, – рассказал Недзельский. – Я был против этого. Сегодня мы уже не являемся официально мужем и женой".

Экс-супруг артистки признался, что у них "в прошлом году еще все было нормально", но сейчас они не общаются.

"Я в армии. Меня уже больше года нет дома. У нас в армии есть большая проблема, когда мужья служат и получают информацию, что они теряют семьи. Я, кстати, один из тех военных психологов, который получал такую информацию и успокаивал, но в то же время знал, что у меня такая же ситуация. Нечем хвастать", – заявил Недзельский.

Билозир пока что не комментировала развод с мужем.

Контекст:

Билозир и Недзельский прожили вместе 33 года. В браке у пары родилось двое детей.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Оксана Билозир, развод, Роман Недзельский
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