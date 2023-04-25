65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода

По словам 55-летнего Недзельского, он узнал, что супруга подала на развод, после того, как получил "повестку в суд".

"Было все банально. Я получил повестку в суд и нас развели. Я поскольку в армии, то не мог прийти на судебное заседание, поэтому меня три раза не было. Нас автоматически развели, – рассказал Недзельский. – Я был против этого. Сегодня мы уже не являемся официально мужем и женой".

Экс-супруг артистки признался, что у них "в прошлом году еще все было нормально", но сейчас они не общаются.

"Я в армии. Меня уже больше года нет дома. У нас в армии есть большая проблема, когда мужья служат и получают информацию, что они теряют семьи. Я, кстати, один из тех военных психологов, который получал такую информацию и успокаивал, но в то же время знал, что у меня такая же ситуация. Нечем хвастать", – заявил Недзельский.

Билозир пока что не комментировала развод с мужем.