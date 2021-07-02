70-летнего рок-музыканта Петра Мамонова подключили к ИВЛ

Об этом РБК сообщила супруга 70-летнего музыканта Ольга. "Состояние крайне тяжелое, подключили к ИВЛ", — цитирует агентство супругу Мамонова.

По словам жены, у рокера на 87% поражены легкие. Сейчас он находится в реанимационном отделении московской Городской клинической больницы №40, больше известной как больница в Коммунарке.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля, хотя непосредственно его забрали в больницу, по словам жены, еще в воскресенье, 27 июня.