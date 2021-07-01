Российский актер и рок-музыкант Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

По ее словам, музыкант находится в реанимации.

В комментарии ТАСС Мамонова добавила, что врачи оценивают состояние ее мужа как тяжелое.

Лидер "Звуков Му" попал в больницу в Коммунарке пять дней назад.

Контекст:

Мамонову 14 апреля 2021-го исполнилось 70 лет. Он – основатель и лидер рок-группы "Звуки Му". Также известен как актер: сыграл главные роли в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров" и "Царь"; в том числе он снимался в "Игле" с участием Виктора Цоя.

В августе 2019 года Мамонов перенес инфаркт.

Петр Мамонов внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, отрицание российской агрессии и популяризацию оккупационного режима".

В декабре 2020 года Госпогранслужба не пустила Мамонова в Украину и запретила въезд в страну на три года из-за посещения оккупированного Крыма.