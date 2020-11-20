73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем

20 ноября 2020 года 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж – 99-летний герцог Эдинбургский Филипп отмечают годовщину семейной жизни.

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в день бракосочетания получили поздравления от внуков Фото: ЕРА

Букингемский дворец по случаю 73-й годовщины со дня бракосочетания 94-летней королевы Великобритании Елизаветы II и 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа обнародовал в Instagram их новое совместное фото.

Пара позирует в кадре, рассматривая поздравительные открытки, которые получили от внуков – принцев Джорджа и Луи и их сестры Шарлотты, а также от доброжелателей.

"Фотография была сделана в начале этой недели в Виндзорском замке", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца – короля Георга VI принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.