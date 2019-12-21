Муж Елизаветы II принц Филипп проведет несколько дней в больнице

В Букингемском дворце заявили, что муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован по рекомендации доктора.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп провел ночь с 20-го на 21 декабря в больнице в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает BBC.

98-летний принц Филипп утром 20 декабря отправился из королевского поместья в Норфолке в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII. В Букингемском дворце заявили, что это было связано с наблюдением и лечением "в связи с ранее существовавшим состоянием", герцог попал в больницу по рекомендации доктора.

Ожидается, что Филипп проведет в медучреждении несколько дней.

Со 2 августа 2017 года герцог Эдинбургский отошел от исполнения церемониальных обязанностей.