76-летний Дуглас показал новорожденного внука

76-летний американский актер Майкл Дуглас сфотографировался со своим месячным внуком во время кормления его из бутылочки.

76-летний американский актер Майкл Дуглас обнародовал 19 января в Facebook совместное фото с новорожденным внуком.

На снимке Дуглас запечатлен с ребенком в одной руке и бутылочкой для кормления смесью в другой.

"Впервые увидел своего месячного внука Райдера", – написал он.

Райдер – ребенок Кэмерона Дугласа, сына Майкла Дугласа от первого брака с Диандрой Люкер.

Кэмерон Дуглас вместе с женой Вивиан Тибес также воспитывает дочь Луа (2017). О рождении Райдера стало известно 22 декабря 2020 года.

Майкл Дуглас после развода с матерью Кэмерона женился на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. Пара воспитывает сына Дилана (2000) и дочь Кэрис (2003).