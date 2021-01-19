76-летний Дуглас показал новорожденного внука

76-летний американский актер Майкл Дуглас обнародовал 19 января в Facebook совместное фото с новорожденным внуком.
На снимке Дуглас запечатлен с ребенком в одной руке и бутылочкой для кормления смесью в другой.
"Впервые увидел своего месячного внука Райдера", – написал он.
Райдер – ребенок Кэмерона Дугласа, сына Майкла Дугласа от первого брака с Диандрой Люкер.
Кэмерон Дуглас вместе с женой Вивиан Тибес также воспитывает дочь Луа (2017). О рождении Райдера стало известно 22 декабря 2020 года.
Майкл Дуглас после развода с матерью Кэмерона женился на актрисе Кэтрин Зете-Джонс. Пара воспитывает сына Дилана (2000) и дочь Кэрис (2003).