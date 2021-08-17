80-летнего Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка

В исковом заявлении отмечается, что во время совершения насильственных действиях сексуального характера артист якобы находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Заявительница отметила, что музыкант нанес ей "эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее и сейчас". В заявлении также указано, что артист "снабжал ее наркотиками и алкоголем". Доказательства содеянного женщина не предоставила, но ее адвокат заявил, что сделает это во время судебного заседания, отмечается в публикации.

Представители музыканта уже отреагировали на исковое обращение женщины, которая пожелала сохранить анонимность. Они заявили, что "утверждения 56-летней давности не соответствуют действительности" и подчеркнули, что готовы это доказать.