Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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80-летнего Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка

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Представители Дилана заявили, что "утверждения 56-летней давности не соответствуют действительности"
Представители Дилана заявили, что "утверждения 56-летней давности не соответствуют действительности" 
Фото: ЕРА

13 августа в Верховный суд штата Нью-Йорк с иском обратилась женщина, заявившая, что 56 лет назад была несколько раз изнасилована американским музыкантом Бобом Диланом в его квартире на Манхэттене. На тот момент музыканту было 24 года, а заявительнице – 12 лет. Об этом 17 августа сообщил телеканал NBC News.

В исковом заявлении отмечается, что во время совершения насильственных действиях сексуального характера артист якобы находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Заявительница отметила, что музыкант нанес ей "эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее и сейчас". В заявлении также указано, что артист "снабжал ее наркотиками и алкоголем". Доказательства содеянного женщина не предоставила, но ее адвокат заявил, что сделает это во время судебного заседания, отмечается в публикации.

Представители музыканта уже отреагировали на исковое обращение женщины, которая пожелала сохранить анонимность. Они заявили, что "утверждения 56-летней давности не соответствуют действительности" и подчеркнули, что готовы это доказать.

Контекст:

Боб Дилан является девятикратным обладателем премии "Грэмми". В 2000-м и 2001 годах удостоился "Оскара" и "Золотого глобуса" за саундтрек к фильму "Вундеркинды".

Нобелевский комитет 13 октября 2016 года объявил о присуждении Бобу Дилану премии по литературе "за создание новых поэтических выражений в концепции американской песенной традиции".

В декабре 2020 года стало известно, что артист продал права на все свои песни компании Universal Music Group.

Теги: изнасилование, скандал, Манхэттен, Боб Дилан, домогательства
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