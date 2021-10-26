81-летняя актриса Светлана Светличная пропала без вести в Москве

Агентство, ссылаясь на свой источник, сообщило, что 81-летняя актриса страдает деменцией.
25 октября невестка Светличной Ольга в комментарии телеканалу "360" рассказала, что к поиску подключены все возможные органы. Она добавила, что свекровь могла быть одета в шубу из цветных кусочков меха и в шляпу. По словам Ольги, документы актриса с собой не взяла, а ее телефон может находиться в самом неожиданном месте, сейчас аппарат недоступен.
Невестка подчеркнула, что у Светличной давно проблемы с памятью и ей постоянно нужна помощь специалистов.
26 октября телеканал "РЕН ТВ" сообщил, что видеокамеры на киностудии имени Горького в Москве засняли Светличную перед исчезновением. На кадрах актриса выходит из белой машины и под руку с неизвестной женщиной направляется ко входу на киностудию.
"Тогда же звезде вызвали скорую помощь, однако госпитализация ей не потребовалась. Водителя вызвали на беседу в следственный отдел сегодня утром", – уточняется на сайте телеканала.
Светличная родилась 15 мая 1940 года. Окончила Всероссийский госинститут кинематографии имени Герасимова. В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Широкую популярность принесли актрисе принесли роли в фильмах "Бриллиантовая рука" и в телесериале "Семнадцать мгновений весны".
Светличная дважды была замужем. Первый раз за актером Владимиром Ивашовым. От этого брака у нее два сына – старший Алексей и младший Олег, который скончался в 2006 году.
Вторым мужем актрисы был художник Сергей Смирнов-Сокольский, почти на 20 лет ее младше. В браке с ним Светличная была 27 дней.