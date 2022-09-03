84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию

Фонда: Это очень хорошо поддающийся лечению рак Фото: ЕРА

"Это очень хорошо поддающийся лечению рак. 80% людей выживают, так что мне очень повезло, – написала она. – Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения".

Актриса подчеркнула, что рак не помешает ей заниматься защитой окружающей среды.

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