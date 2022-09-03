84-летняя Джейн Фонда больна раком и проходит химиотерапию

"Это очень хорошо поддающийся лечению рак. 80% людей выживают, так что мне очень повезло, – написала она. – Мне также повезло, потому что у меня есть медицинская страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения".
Актриса подчеркнула, что рак не помешает ей заниматься защитой окружающей среды.
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Джейн Фонда родилась в 1937 году в США. Она двукратная обладательница премии "Оскар" (1972, 1979), пятикратный лауреат премии "Золотой глобус" (1962, 1972, 1978, 1979, 2021), двукратная победительница премии BAFTA (1979, 1980), а также была удостоена премии "Эмми" (1984).