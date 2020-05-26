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26 мая, 2020
 
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87-летняя Джоан Коллинз обнародовала фото с 55-летним мужем

Британской актрисе Джоан Коллинз 23 мая исполнилось 87 лет.

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18 лет назад Коллинз вышла замуж за театрального менеджера, который моложе актрисы на 32 года
18 лет назад Коллинз вышла замуж за театрального менеджера, который моложе актрисы на 32 года
Фото: ЕРА

Британская актриса Джоан Коллинз обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим мужем – 55-летним Перси Гибсоном в свой день рождения. 23 мая актрисе исполнилось 87 лет. 

"Это был не просто счастливый день рождения, это было сенсационно. Я в восторге от блестящих сюрпризов!" – подписала снимок актриса.

Джоан Коллинз родилась в 1933 году в Великобритании. В пятидесятилетнем возрасте Джоан Коллинз снялась для журнала PlayboyВ 2002 году в возрасте 69 лет она вышла замуж в пятый раз за театрального менеджера Перси Гибсона, который моложе актрисы на 32 года.

Теги: США, актриса, Джоан Коллинз
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