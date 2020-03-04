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04 марта, 2020
 
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Джоан Коллинз не верит в возвращение герцогини Сассекской в профессию – СМИ

86-летняя британская актриса Джоан Коллинз не видит перспектив в киноиндустрии для герцогини Сассекской Меган, пишет Mirror.

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Коллинз не видит перспектив для герцогини Сассекской Меган в киноиндустрии
Коллинз не видит перспектив для герцогини Сассекской Меган в киноиндустрии
Фото: Depositphotos

86-летняя британская актриса и писательница Джоан Коллинз назвала шуткой информацию о намерении герцогини Сассекской Меган вернуться в профессию и сделать карьеру в Голливуде, сообщает таблоид Mirror.

Комментируя журналистам заявление герцогини, актриса рассмеялась и уточнила, не шутят ли они, задавая этот вопрос.

В начале марта СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган готова вернуться в профессию и подыскивает для себя роль второго плана в фильме о супергероях.

До замужества с принцем Гарри Меган Маркл в течение семи лет играла роль Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры".

После отъезда в январе 2020 года герцога и герцогини Сассекских из Великобритании в Канаду биограф королевской семьи заявила, что жена принца Гарри оказалась не готова к обязанностям, которые возлагаются на королевских особ, и сожалеет о потерянной карьере актрисы.

Джоан Коллинз родилась в 1933 году. В девятилетнем возрасте Коллинз дебютировала на сцене. В возрасте 86 лет актриса продолжает сниматься в эпизодических ролях.

Теги: Великобритания, Канада, Голливуд, журналисты, актриса, Меган Маркл, писатель, Джоан Коллинз, герцогиня Сассекская Меган
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