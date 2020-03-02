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02 марта, 2020
 
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Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ

Герцогиня Сассекская Меган готова вернуться на съемочную площадку – агенты экс-актрисы подыскивают для нее второстепенную роль в американском блокбастере. Претендовать на главную роль герцогине мешает статус супруги принца, пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская согласна ради финансовой независимости сыграть роль второго плана
Герцогиня Сассекская согласна ради финансовой независимости сыграть роль второго плана
Фото: ЕРА

Герцогиня Сассекская Меган заявила своим агентам о намерении озвучить или сыграть роль второго плана в фильме о супергероях, сообщает Daily Mail.

Причиной возвращения в профессию, пишет издание, является желание герцогини Сассекской обрести финансовую независимость после сепарации с королевской семьей Великобритании.

Герцогиня Сассекская, утверждает таблоид, не может претендовать на главные роли из-за статуса жены принца Гарри – внука королевы Елизаветы II.

Издание пишет, что роль второго плана – компромиссное решение для герцогини в стремлении заработать денег и не оказаться в центре внимания. Иронизируя, таблоид видоизменил фамилию герцогини Сассекской, назвав ее Меган Марвел – в честь американской компании, которая специализируется на создании образов супергероев. 

Упоминая возможное сотрудничество герцогини Сассекской с The Walt Disney Company по протекции принца Гарри, таблоид отметил, что это партнерство выгодно герцогине, но не выгодно студии, так как "герцогиня Сассекская – противоречивая фигура". По этой причине компания до сих пор не дала принцу Гарри однозначный ответ о возможном партнерстве с его супругой-актрисой.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном. 

До замужества с принцем Гарри Меган Маркл в течение семи лет играла роль Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". 

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".

Спустя месяц после отъезда герцога и герцогини Сассекских из Великобритании в Канаду, биограф королевской семьи заявила, что жена принца Гарри оказалась не готова к обязанностям, которые возлагаются на королевских особ, и сожалеет о потерянной карьере актрисы.  

В конце февраля стало известно, что принц Гарри записал песню с американским музыкантом Бон Джови.

Теги: кино, Великобритания, Канада, принц Гарри, герцогиня Сассекская Меган, Джон Бон Джови
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