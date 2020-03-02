Герцогиня Сассекская Меган возвращается в профессию – СМИ

Герцогиня Сассекская Меган готова вернуться на съемочную площадку – агенты экс-актрисы подыскивают для нее второстепенную роль в американском блокбастере. Претендовать на главную роль герцогине мешает статус супруги принца, пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская Меган заявила своим агентам о намерении озвучить или сыграть роль второго плана в фильме о супергероях, сообщает Daily Mail.

Причиной возвращения в профессию, пишет издание, является желание герцогини Сассекской обрести финансовую независимость после сепарации с королевской семьей Великобритании.

Герцогиня Сассекская, утверждает таблоид, не может претендовать на главные роли из-за статуса жены принца Гарри – внука королевы Елизаветы II.

Издание пишет, что роль второго плана – компромиссное решение для герцогини в стремлении заработать денег и не оказаться в центре внимания. Иронизируя, таблоид видоизменил фамилию герцогини Сассекской, назвав ее Меган Марвел – в честь американской компании, которая специализируется на создании образов супергероев.

Упоминая возможное сотрудничество герцогини Сассекской с The Walt Disney Company по протекции принца Гарри, таблоид отметил, что это партнерство выгодно герцогине, но не выгодно студии, так как "герцогиня Сассекская – противоречивая фигура". По этой причине компания до сих пор не дала принцу Гарри однозначный ответ о возможном партнерстве с его супругой-актрисой.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

До замужества с принцем Гарри Меган Маркл в течение семи лет играла роль Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры".

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий "прыжком в неизвестность".

Спустя месяц после отъезда герцога и герцогини Сассекских из Великобритании в Канаду, биограф королевской семьи заявила, что жена принца Гарри оказалась не готова к обязанностям, которые возлагаются на королевских особ, и сожалеет о потерянной карьере актрисы.

В конце февраля стало известно, что принц Гарри записал песню с американским музыкантом Бон Джови.