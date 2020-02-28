Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
28 февраля, 2020
 
Новости

Принц Гарри и Бон Джови вместе записали песню

Во время записи песни с британским принцем Гарри музыкант Джон Бон Джови сказал, что с нетерпением ожидает работы с художником, ранее известным как принц.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Принц Гарри: Я сказал, что попробую
Принц Гарри: Я сказал, что попробую
Фото: sussexroyal / Instagram

На странице герцогов Сассекских в Instagram разместили фрагмент песни Unbroken, которую в звукозаписывающей студии исполняли фронтмен американской группы  Bon Jovi и британский принц Гарри.

"Я сказал, что попробую", – приводятся слова Гарри в описании ролика.

Бон Джови сказал, что он с нетерпением ожидает работы с художником, ранее известным как принц. Об этом сообщает BBC.

Трек записывали в лондонской студии Эбби-роуд. Композиция станет гимном Invictus Games (Игр непобежденных), которые должны пройти в мае в Гааге.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и его супруга, герцогиня Меган – заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь". 

Спустя месяц после заявления герцога и герцогини о сепарации королева Елизавета II запретила Сассекксим представлять королевский дворец на официальных мероприятиях. До окончания "переходного периода" супруги обязуются посетить шесть официальных мероприятий, последнее из которых запланировано на 9 марта – ожидается, что принц Гарри и его жена Меган присоединятся к королевской семье на службе Содружества в Вестминстерском аббатстве. Визит принца Гарри в Эдинбург – первый из шести оставшихся визитов в статусе королевской особы.

Теги: принц Гарри, Джон Бон Джови
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Борис ГАВРИЛЕЦ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS