Принц Гарри и Бон Джови вместе записали песню

Во время записи песни с британским принцем Гарри музыкант Джон Бон Джови сказал, что с нетерпением ожидает работы с художником, ранее известным как принц.

Принц Гарри: Я сказал, что попробую Фото: sussexroyal / Instagram

На странице герцогов Сассекских в Instagram разместили фрагмент песни Unbroken, которую в звукозаписывающей студии исполняли фронтмен американской группы Bon Jovi и британский принц Гарри.

"Я сказал, что попробую", – приводятся слова Гарри в описании ролика.

Бон Джови сказал, что он с нетерпением ожидает работы с художником, ранее известным как принц. Об этом сообщает BBC.

Трек записывали в лондонской студии Эбби-роуд. Композиция станет гимном Invictus Games (Игр непобежденных), которые должны пройти в мае в Гааге.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские – принц Гарри и его супруга, герцогиня Меган – заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя месяц после заявления герцога и герцогини о сепарации королева Елизавета II запретила Сассекксим представлять королевский дворец на официальных мероприятиях. До окончания "переходного периода" супруги обязуются посетить шесть официальных мероприятий, последнее из которых запланировано на 9 марта – ожидается, что принц Гарри и его жена Меган присоединятся к королевской семье на службе Содружества в Вестминстерском аббатстве. Визит принца Гарри в Эдинбург – первый из шести оставшихся визитов в статусе королевской особы.