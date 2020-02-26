"Зовите меня Гарри". Внук Елизаветы II вернулся в Великобританию

Принц Гарри впервые после переезда в Канаду вернулся в Великобританию – у внука королевы Елизаветы II 26 февраля запланировано выступление в поддержку экологического туризма в Шотландии.

Во время выступления в Эдинбурге герцог Сассекский Гарри попросил присутствующих обращаться к нему по имени, сообщает издание Sky News.

"Зовите меня Гарри", – предложил герцог Сассекский, прежде чем начать доклад о развитии экологического туризма в Шотландии.

Издание подчеркивает, что это первый визит принца в Великобританию после того, как 20 января он переехал к жене и сыну в Канаду.

Таблоид People сообщает, что принц Гарри прибыл в Эдинбург на поезде, одетый в куртку черного цвета и небрежно сидящие на фигуре джинсы. В руках принц Гарри держал зачехленный костюм, в который переоделся накануне выступления. Личные вещи внук Елизаветы II сложил в небольшой рюкзак зеленого цвета.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

Спустя месяц после заявления герцога и герцогини о сепарации, королева Елизавета II запретила Сассекксим представлять королевский дворец на официальных мероприятиях. До окончания "переходного периода" супруги обязуются посетить шесть официальных мероприятий, последнее из которых запланировано на 9 марта – ожидается, что принц Гарри и его жена Меган присоединятся к королевской семье на службе Содружества в Вестминстерском аббатстве. Визит принца Гарри в Эдинбург – первый из шести оставшихся визитов в статусе королевской особы.