  "911". Леди Гага выпустила клип. Видео

Американская певица Леди Гага на своем YouTube-канале выпустила клип на трек "911". Режиссер – Тарсем Сингх. "Этот короткометражный фильм очень личный для меня, мой опыт с психическим здоровьем и то, как реальность и мечты могут быть взаимосвязаны, чтобы сформировать героев вокруг и внутри нас", – написала Леди Гага в Instagram. В сюрреалистическом ролике Леди Гага, проснувшись в пустыне, попадает в город, наполненный странными людьми. Певица предстала в нескольких образах: платьях в пастельном, синем, зеленом и красном тонах. Композиция "911" вошла в шестой альбом Леди Гаги – Chromatica.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.