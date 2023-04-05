Бульвар Шоубиз
 
05 апреля, 2023
 
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92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину

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92-летний Мердок был женат четыре раза
92-летний Мердок был женат четыре раза
Фото: ЕРА

92-летний австралийский и американский миллиардер Руперт Мердок отменил свадьбу с 66-летней американкой Энн Лесли Смит спустя две недели после объявления о помолвке. Об этом со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары, сообщил 4 апреля таблоид Daily Mail.

В публикации отмечается, что решение расторгнуть помолвку было обоюдным, а причиной стало нежелание Смит мириться с публичностью. По словам собеседников издания, 66-летняя избранница Мердока "очень скрытная" и не любит чрезмерного внимания к своей жизни.

Контекст:

О помолвке Мердока и Смит стало известно 20 марта Свадьба была запланирована на лето 2023 года. Смит могла бы стать пятой супругой медиамагната. 

Мердок расстался со своей четвертой женой, бывшей супермоделью Джерри Холл, в 2022 году. Ранее он был женат на австралийской стюардессе Патрисии Букер, шотландской журналистке Анне Манн, а также предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг. 

У Мердока есть шестеро взрослых детей. 

Мердоку принадлежат в том числе британские таблоид The Sun и газета The Times, американская газета The Wall Street Journal и американский телеканал Fox News.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Руперт Мердок, миллиардер
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