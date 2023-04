92-летний медиамагнат Мердок отменил свадьбу с 66-летней избранницей спустя две недели после объявления о помолвке. СМИ назвали причину

В публикации отмечается, что решение расторгнуть помолвку было обоюдным, а причиной стало нежелание Смит мириться с публичностью. По словам собеседников издания, 66-летняя избранница Мердока "очень скрытная" и не любит чрезмерного внимания к своей жизни.

Контекст:

О помолвке Мердока и Смит стало известно 20 марта. Свадьба была запланирована на лето 2023 года. Смит могла бы стать пятой супругой медиамагната.

Мердок расстался со своей четвертой женой, бывшей супермоделью Джерри Холл, в 2022 году. Ранее он был женат на австралийской стюардессе Патрисии Букер, шотландской журналистке Анне Манн, а также предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг.

У Мердока есть шестеро взрослых детей.

Мердоку принадлежат в том числе британские таблоид The Sun и газета The Times, американская газета The Wall Street Journal и американский телеканал Fox News.