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05 апреля, 2023
 
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55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения

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У Ступки зафиксировали 1,62 промилле алкоголя при разрешенном максимуме в 0,2 промилле
У Ступки зафиксировали 1,62 промилле алкоголя при разрешенном максимуме в 0,2 промилле
Фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка / Facebook

Задержанный правоохранителями украинский актер Остап Ступка в комментарии журналистам сайта ТСН не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о том, что в ночь на 5 апреля в Киеве совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

По словам журналистов, во время общения с ними актер говорил "озабоченным голосом". 

"Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", – сказал Ступка в телефонном разговоре. 

Контекст:

О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили 5 апреля. Известно, что актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а актер задержан правоохранителями. У Ступки зафиксировали 1,62 промилле алкоголя при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. 

Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. О ДТП также сообщается 5 апреля на странице Патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: ДТП, авария, алкоголь, Остап Ступка
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