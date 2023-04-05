55-летний Ступка дал первый комментарий после совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения

По словам журналистов, во время общения с ними актер говорил "озабоченным голосом".
"Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", – сказал Ступка в телефонном разговоре.
О том, что 55-летний Ступка совершил ДТП, СМИ сообщили 5 апреля. Известно, что актер на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина. После столкновения этот человек получил травмы и был госпитализирован, а актер задержан правоохранителями. У Ступки зафиксировали 1,62 промилле алкоголя при разрешенном максимуме в 0,2 промилле.
Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет. О ДТП также сообщается 5 апреля на странице Патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.