Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ

Ступка, отмечается в публикации, на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина.
"Авария произошла на улице Федорова. Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство", – цитирует собеседника "Обозреватель".
Отмечается, что 38-летний мужчина из Mitsubishi "получил серьезные травмы и был госпитализирован".
О ДТП с участием Ступки также сообщает ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
"Во время проверки его на состояние опьянения прибор показал 1,62 промилле (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. – "ГОРДОН")", – сообщает ТСН.
По информации журналистов, правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. 55-летнему Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
О ДТП также сообщается 5 апреля на странице Патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.
Представители Ступки пока не комментировали эту информацию.
Остап Ступка – единственный сын народного артиста Украины Богдана Ступки, скончавшегося летом 2012 года после продолжительной болезни.
Богдан Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко. Остап Ступка задействован в постановках этого театра, а также снимается в кино.
Остап Ступка женат в третий раз. Супруга младше артиста на 20 лет. От первого брака у Остапа Ступки есть 36-летний сын Дмитрий и двое детей от второго брака: сын Богдан и дочь Устинья. В третьем браке детей у артиста нет.