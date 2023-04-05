Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ

Ступка, отмечается в публикации, на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина.

"Авария произошла на улице Федорова. Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство", – цитирует собеседника "Обозреватель".

Отмечается, что 38-летний мужчина из Mitsubishi "получил серьезные травмы и был госпитализирован".

О ДТП с участием Ступки также сообщает ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Во время проверки его на состояние опьянения прибор показал 1,62 промилле (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. – "ГОРДОН")", – сообщает ТСН.

По информации журналистов, правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. 55-летнему Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

О ДТП также сообщается 5 апреля на странице Патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

Представители Ступки пока не комментировали эту информацию.