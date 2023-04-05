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05 апреля, 2023
 
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Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве. Есть пострадавший. Актера задержали – СМИ

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Ступка служит в Национальном драматическом театре имени Франко
Ступка служит в Национальном драматическом театре имени Франко
Фото: Остап Ступка / Facebook

Украинский актер Остап Ступка ночью 4 апреля совершил ДТП в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщается 5 апреля на сайте "Обозревателя" со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников.

Ступка, отмечается в публикации, на своем автомобиле Range Rover въехал в припаркованный Mitsubishi, внутри которого находился 38-летний мужчина.

"Авария произошла на улице Федорова. Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство", – цитирует собеседника "Обозреватель". 

Отмечается, что 38-летний мужчина из Mitsubishi "получил серьезные травмы и был госпитализирован".

О ДТП с участием Ступки также сообщает ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"Во время проверки его на состояние опьянения прибор показал 1,62 промилле (при разрешенном максимуме в 0,2 промилле. – "ГОРДОН")", – сообщает ТСН.

По информации журналистов, правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. 55-летнему Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

О ДТП также сообщается 5 апреля на странице Патрульной полиции Киева, но без идентификации личности.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid02VopnCVStgnKN5hwZ5Kq5RoYzu6W2ZdhDmcMN6ohQYbgECE4aLfSmheSiaHC6aoRol

Представители Ступки пока не комментировали эту информацию. 

Контекст:

Остап Ступка – единственный сын народного артиста Украины Богдана Ступки, скончавшегося летом 2012 года после продолжительной болезни.

Богдан Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко. Остап Ступка задействован в постановках этого театра, а также снимается в кино.

Остап Ступка женат в третий раз. Супруга младше артиста на 20 лет. От первого брака у Остапа Ступки есть 36-летний сын Дмитрий и двое детей от второго брака: сын Богдан и дочь Устинья.  В третьем браке детей у артиста нет. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: ДТП, полиция, авария, алкоголь, Остап Ступка
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