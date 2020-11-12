"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях

Украинский актер Остап Ступка вместе с женой в сентябре переболел COVID-19 в легкой форме. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 11 ноября на сайте "Факты".
По словам актера, он лечился дома, а сейчас восстанавливает здоровье после болезни с помощью препаратов и соблюдения щадящего режима. Ступка отметил, что ему требуется больше времени на отдых.
"Это совершенно другие ощущения, чем те, которые испытываешь, подхватив обычную простуду. Тело словно не подчиняется тебе", – рассказал он.
Ступка предположил, что реальное количество заразившихся коронавирусом людей отличается от статистических данных.
"Думаю, больных даже больше, просто не все тестируются. У меня есть знакомые, которые переболели коронавирусом, но не делали тесты", – отметил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За все время эпидемии в Украине заболели 500 865 человек, выздоровели 227 694 человека, умерли 9145.