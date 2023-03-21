92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет

Смит станет пятой женой Мердока. Свадьба запланирована на лето 2023 года. Пара познакомилась в 2022 году на виноградниках. Мердок признался, что решился позвонить Смит только спустя две недели после знакомства.
По словам миллиардера, сейчас он чувствует себя счастливым, хотя и осознает, что это его последняя любовь.
Избранница Мердока в интервью изданию призналась, что 14 лет назад овдовела, а так как ее муж работал в журналистике, то с Мердоком она говорит на одном языке и разделяет общие убеждения.
Отношения с миллиардером Смит назвала "даром от Бога для каждого из них".
Мердок расстался со своей четвертой женой, бывшей супермоделью Джерри Холл в 2022 году. Ранее он был женат на австралийской стюардессе Патрисии Букер, шотландской журналистке Анне Манн, а также предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг.
У Мердока есть шестеро взрослых детей.
Мердоку принадлежат в том числе британский таблоид Sun, американские журналы Times и Wall Street Journal, а также американский телеканал Fox News.