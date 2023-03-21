Бульвар Шоубиз
 
21 марта, 2023
 
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92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет

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92-летний Мердок планирует летом жениться в пятый раз
92-летний Мердок планирует летом жениться в пятый раз
Фото: ЕРА

92-летний австралийский и американский миллиардер Руперт Мердок обручился со своей новой избранницей, 66-летней американкой Энн Лесли Смит, которая ранее работала капелланом в полиции. О будущей свадьбе Мердок 20 марта сообщил в комментарии американскому изданию New York Post, которое является частью его медиаимперии.

Смит станет пятой женой Мердока. Свадьба запланирована на лето 2023 года. Пара познакомилась в 2022 году на виноградниках. Мердок признался, что решился позвонить Смит только спустя две недели после знакомства.

По словам миллиардера, сейчас он чувствует себя счастливым, хотя и осознает, что это его последняя любовь. 

Избранница Мердока в интервью изданию призналась, что 14 лет назад овдовела, а так как ее муж работал в журналистике, то с Мердоком она говорит на одном языке и разделяет общие убеждения. 

Отношения с миллиардером Смит назвала "даром от Бога для каждого из них".

Контекст:

Мердок расстался со своей четвертой женой, бывшей супермоделью Джерри Холл в 2022 году. Ранее он был женат на австралийской стюардессе Патрисии Букер, шотландской журналистке Анне Манн, а также предпринимательнице китайского происхождения Венди Денг. 

У Мердока есть шестеро взрослых детей. 

Мердоку принадлежат в том числе британский таблоид Sun, американские журналы Times и Wall Street Journal, а также американский телеканал Fox News.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, любовь, Руперт Мердок, Джерри Холл, миллиардер
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