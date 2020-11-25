"А зачем тебе работа?" Хореограф Кот рассказал о предложении продюсера стать содержанцем

По словам украинского хореографа Евгения Кота, предложение от продюсера стать содержанцем поступило, когда он остался без работы.

Кот стал победителем предыдущего сезона "Танцев со звездами" на "1+1" Фото: kot_jenya / Instagram

Украинский хореограф Евгений Кот в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, что однажды получил предложение от продюсера стать содержанцем.

"Когда-то очень давно искал работу, встретился с одним продюсером. В машине мы сидели, общались. Он говорит: "А зачем тебе работа? Ты видел свою мордашку? Ты в зеркало на себя смотрел?" Я говорю: "Все! Разговор окончен", – рассказал Кот.

Хореограф не стал уточнять имя продюсера, который сделал ему это предложение.

"У меня когда были моменты отчаяния, я никогда не думал о легкой жизни. Мне, наоборот, хотелось показать, чего я стою", – подытожил Кот.

В 2019 году Кот стал победителем проекта "Танцы со звездами" на "1+1", выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

В январе 2019 года Кот женился на коллеге – семикратной чемпионке Украины по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионке мира по танцам на пилоне Наталье Татаринцевой.