"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь

"Начался сезон праздничных вечеринок, так что наряжайтесь с Кайей Гербер. В декабрьском выпуске ELLE супермодель нового поколения демонстрирует, как носить все самое лучшее из курортных коллекций, от кристаллов и кружева до искусно скроенного смокинга", – написало издание в подписи к фото в Instagram.

"Абсолютная красота", – прокомментировал фото camrynquanit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ELLE Magazine (@elleusa)

В своем Instagram-аккаунте 23 ноября Кайя Гербер также опубликовала фото со съемки для ELLE, которые стали обложкой декабрьского выпуска издания. Комментировать публикацию она позволила только ограниченному кругу людей.

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