"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала

Для обложки 20-летняя модель и актриса позировала обнаженной до пояса, прикрыв грудь руками. На остальных фото Гербер была запечатлена в маленьком черном платье с розовым бюстгальтером, в полупрозрачном мини-наряде, а также топлес в свободных спортивных брюках.
В подписи к публикации Гербер отметила страничку глянца и автора фото.
"Безупречная", – прокомментировал снимки colorbymattrez.
"Девушка мечты", – написала фотограф zoeghertner.
"Маленький ангел", – оставила свой комментарий модель micarganaraz.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. Отец девушки – бизнесмен Ренди Гербер. У нее есть старший брат брат Пресли, он тоже работает моделью.
В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме "Города-побратимы". В 10-м сезоне популярного телесериала "Американская история ужасов" Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.