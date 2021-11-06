"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала

Для обложки 20-летняя модель и актриса позировала обнаженной до пояса, прикрыв грудь руками. На остальных фото Гербер была запечатлена в маленьком черном платье с розовым бюстгальтером, в полупрозрачном мини-наряде, а также топлес в свободных спортивных брюках.

В подписи к публикации Гербер отметила страничку глянца и автора фото.

"Безупречная", – прокомментировал снимки colorbymattrez.

"Девушка мечты", – написала фотограф zoeghertner.

"Маленький ангел", – оставила свой комментарий модель micarganaraz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaia (@kaiagerber)