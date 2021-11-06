Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2021
 
Новости

"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свою публикацию Кайя Гербер позволила комментировать только ограниченному кругу людей
Свою публикацию Кайя Гербер позволила комментировать только ограниченному кругу людей
Фото: kaiagerber / Instagram

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер 5 ноября опубликовала в Instagram серию фото, которые были сделаны для ноябрьского выпуска журнала M Magazine.

Для обложки 20-летняя модель и актриса позировала обнаженной до пояса, прикрыв грудь руками. На остальных фото Гербер была запечатлена в маленьком черном платье с розовым бюстгальтером, в полупрозрачном мини-наряде, а также топлес в свободных спортивных брюках.

В подписи к публикации Гербер отметила страничку глянца и автора фото.

"Безупречная", – прокомментировал снимки colorbymattrez.

"Девушка мечты", – написала фотограф zoeghertner.

"Маленький ангел", – оставила свой комментарий модель micarganaraz.

Контекст:

Кайя Гербер родилась 3 сентября 2001 года. Отец девушки – бизнесмен Ренди Гербер. У нее есть старший брат брат Пресли, он тоже работает моделью.

В 10 лет Гербер дебютировала в качестве модели на показе детской коллекции Versace, а в 15 лет она впервые снялась в кино, сыграв одну из ролей в фильме "Города-побратимы". В 10-м сезоне популярного телесериала "Американская история ужасов" Кайя сыграла героиню Кендалл Карр.

Теги: Синди Кроуфорд, модель, Кайя Гербер, топлес, журнал, грудь, девушка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS