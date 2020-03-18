Актер "Игры престолов" Бин с женой устроил пьяный дебош на борту самолета – СМИ

По сообщению The Sun, британский актер Шон Бин, звезда "Игры престолов", во время ссоры на борту самолета бросил в свою жену бокал вина.

60-летний британский актер Шин Бин во время девятичасового перелета из Ванкувера в Лондон на самолете British Airways публично поскандалил с женой, 33-летней Эшли Мур. Как рассказал The Sun инсайдер, супруги пили вино с того момента, как поднялись на борт.

По его словам, вначале пара была в приподнятом настроении, но позже между супругами произошел конфликт. Они громко спорили, чем доставляли дискомфорт окружающим.

Ссора обострилась, когда Мур, смеясь, вылила бокал вина на колени мужа. После этого актер швырнул свой бокал в жену.

Бортпроводники подошли, чтобы успокоить актера и его жену. По прилете Шина и Мур встретили в VIP-зоне сотрудники авиакомпании. Полицию вызывать не стали.

Шин Бин и Эшли Мур поженились в 2017 году.

В сериале "Игра престолов" Бин исполнил роль Эддарда Старка. Также он известен по роли Боромира во "Властелине колец" и Ричарда Шарпа в сериале "Приключения королевского стрелка Шарпа".