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11 февраля, 2020
 
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Актер из кинофильма "Моя ужасная няня" Рафаэль Коулмэн умер во время пробежки

Британскому актеру Рафаэлю Коуэлмэну, сыгравшему в фильме для детей "Моя ужасная няня" роль Эрика Брауна, на момент смерти исполнилось 25 лет.

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25-летний актер Рафаэль Коулмэн также был известен как эколог Игги Фокс
25-летний актер Рафаэль Коулмэн также был известен как эколог Игги Фокс
Фото: Carsten Jensen / Facebook

Британский актер Рафаэль Коулмэн скончался 7 февраля во время пробежки. О смерти Коулмэна спустя два дня после трагедии на своей странице в Facebook сообщил его отчим Карстен Дженсен.

"Нет ничего несправедливее и бессмысленнее, чем смерть молодого человека. Это случилось с моей женой Лиз, чей младший сын Раф умер в прошлую пятницу в возрасте 25 лет", – написал Дженсен. По словам отчима, у Коулмэна не было проблем со здоровьем. Мужчина подчеркнул, что медики не смогли реанимировать Коулмэна.

Рафаэль Коулмэн родился в 1994 году в Англии. Известность молодому актеру принесла роль Эрика Брауна в фильме "Моя ужасная няня", который вышел на экраны в 2005 году – на момент съемок Коулмэну было 10 лет.

Спустя четыре года он сыграл роль Даниэля Девиса в фильме ужасов "Это живое". В 2010 году Коулмэн получил награду Британского независимого кинофестиваля в номинации "Лучший молодой актер".

В среде экологов Коулмэн был известен под именем Игги Фокса как один из самых активных борцов за сохранение природы – вопросами защиты экологии он увлекся после поездки в Таиланд, пишет Daily Mail.

В последнее время актер занимался научной деятельностью. По словам отчима Коулмэна, одной из последних его экспедиций была поездка в Индонезию.

Теги: кино, экология, актер
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