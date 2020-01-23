Умер сын Рязановой актер Перов

Российский актер Данила Перов, сын актрисы Раисы Рязановой, умер в 51 год.

Перов скончался в ночь на 23 января Фото: kinopoisk.ru

Умер российский актер Данила Перов. Об этом сообщили 23 января на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

Ему был 51 год.

"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – говорится в посте.

Прощальная панихида состоится 24 января в 11.00 в театре "Содружество актеров Таганки".

Данила Перов – сын актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова.

Он служил в театре "Содружество актеров Таганки", снимался в кино и сериалах. В частности, "Марш Турецкого", "Универ", "Интерны", "Отель Элеон".