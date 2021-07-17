Актриса студии "Квартал 95" Кравец из-за травмы вышла на сцену на костылях. Фото

1 июля Кравец рассказала, что по неосторожности упала дома, запутавшись в собственных штанах. Как результат – перелом плюсневой кости.

Несмотря на травму, актриса 16 июля вышла на сцену во время съемок нового концерта "Вечернего квартала". На фото и видео ее фан-клуба в Instagram видно, что артистка передвигается при помощи костылей.

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара поженилась в 2002 году, воспитывает троих детей: дочь Марию (2003) и двойняшек Ивана и Екатерину (2016).