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03 февраля, 2020
 
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Аль Пачино упал на красной дорожке перед вручением премий BAFTA

79-летний актер Аль Пачино воспользовался помощью подруги и охранников, поднимаясь по красной дорожке на церемонии премии BAFTA.

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На церемонию премии BAFTA Аль Пачино пришел в удобной обуви, но это не спасло его от падения
На церемонию премии BAFTA Аль Пачино пришел в удобной обуви, но это не спасло его от падения
Фото: EPA

79-летний голливудский сценарист, актер и режиссер Аль Пачино не смог самостоятельно подняться в зал Royal Albert Hall (Лондон) на церемонию награждения премии BAFTA, упав на красной дорожке в нескольких метрах от входа. Об этом сообщает издание Express.

Подняться и зайти в зал актеру помогли охранники. Потеря равновесия сильно напугала его спутницу – 40-летнюю израильскую актрису Мейтал Дохан. Падение не помешало актеру участвовать в фотосессии с коллегами во время награждения. 

Исполнитель легендарной роли гангстера Майкла Корлеоне из трилогии "Крестный отец" приехал на церемонию в строгом черно-синем пиджаке и синих брюках, но вместо классической обуви актер выбрал спортивные кроссовки. 

https://www.facebook.com/DailyExpress/posts/3275706879156215

79-летний Аль Пачино был номинирован на премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана в фильме режиссера Мартина Скорезе "Ирландец". Награду в этой номинации получил американский актер Брэд Питт – за роль Клиффа Бута в фильме "Однажды в... Голливуде". За эту роль Питт также номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана", которая состоится 9 февраля 2020 года. 

Главным победителем премии BAFTA стала военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса – картина получила награды в семи номинациях. 

В шорт-лист кинопремии также попала короткометражная лента "Анна" режиссера Декеля Беренсона, главную роль в которой сыграла украинская 54-летняя актриса из Киева Светлана Барандич. 

BAFTA – ежегодная премия Британской академии кино- и телеискусств, учрежденная в 1947 году. 

Теги: Великобритания, Лондон, премия, режиссер, BAFTA, Аль Пачино
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