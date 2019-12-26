Алеся Шамбур поделилась своими стихами

Издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует стихи авторства Алеси Шамбур – жены заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Сохранены авторская пунктуация и стилистика.

В формуле бытия ошибка явная.

Жеванную листву

поддевая носком, вступаю в ноябрь я –

пинаю свою тоску.

Где же ты, Болдино мое вожделенное,

чудо мгновенья где?

Пусто, как постаменты Ленина

в гранитном городе.

Мир до весны перешел на шепот и

шелест чужих стихов.

Звезды на небе медведи шлепают,

складывают их в ковш.

Шесть на часах, а уже все кончено –

вода не стала вином.

Двинем домой, мое одиночество,

раз все равно идем.

* * *

Засыпай, моя дорада!

Эти сумерки – не зга.

Изувечная прохлада,

осененная тоска –

все замрет в массивных зимах.

Свечи жги, да мни котов.

Что сейчас необходимо,

несущественно потом.

Укрывай свой норов летний,

убаюкивай печаль.

Нежность – тоже добродетель,

нежные стяжают рай.

Разве нам с тобой впервые?

если осень – подождим,

если ливень или иней –

кто любим, тот невредим.

Проживем, моя дорада,

проютимся до тепла,

лишь бы ты со мною рядом,

словно вечность, пролегла.

***

Вероокая моя нежность –

перелетная моя птица,

прежде, чем без следа раствориться

между белых небесных строк,

спой мне песню о побережье

теплых стран, где все может сбыться,

где вчера и завтра границы

зарывают дети в песок.

* * *

Шептать, шептать разъятой ночи,

о том, что мне сквозь глянец лун

пришли незнаемые строчки

и поцелуй.

И что слова не разобрала,

и поцелуй росой просох,

что места – мало,

жизни – мало.

песок.

Пыль дорисовывает небыль:

Он – шестикрыл,

Он говорил,

что лестница ведет не в небо,

а в тыл.

Ведь там – в разводах занавески,

и, голубее голубей,

над колыбелькою, на леске –

грядущий день.

Моя лампада – в перигее:

должно быть, руку протяни,

и потеплеет,

и согреет

изнутри.

Но пальцы в темноте мерцают

как мотыльки –

глупы-глупы,

и не нашарила лица я

у пустоты.

* * *

Когда пора, тогда зимой –

сугробы, холод без предела,

мир заметен, глухонемой,

и изнутри обындевелый.

Наружу, кажется, ни-ни –

снаружи черное – белеет,

там даже время временит

и постепенно леденеет.

Жизнь есть метаболизм души,

зимой, как снег, живешь со скрипом,

и тормоши – не тормоши,

все оскорбело и охрипло.

Следов уже не разобрать

там, на неведомых дорогах,

одна тоска и непроглядь –

и хочешь, да не чуешь Бога;

но в самом дальнем закоулке

чертогов, к теплоте глухих,

на стеклах мерзлые рисунки –

двоих триптих.

***

В угоду зеленой рыбине

век склонялся, как будто лик,

напрягая мышцы стальные,

берег трогали корабли,

с непривычки краснело море,

позвонки хрустели на вздох,

виноград давился в подоле –

по коленям струился сок –

тельце лопалось в швах о тельце,

трубы дым выпускали под свод,

оловянной судьбы младенцы

в брюхе рыбины множили род,

под червленые хляби и самбу

извергались в соленую муть

одноногие стойкие ямбы,

чтобы сразу же утонуть.

Автор стихотворений – Алеся Шамбур – получила образование в Киево-Могилянской академии, где изучала философию и религиеведение. Она является главой организации "Український центр злагоди".