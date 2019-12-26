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26 декабря, 2019
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Алеся Шамбур поделилась своими стихами

Супруга заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, глава организации "Український центр злагоди" Алеся Шамбур предоставила для публикации изданию "ГОРДОН" подборку своих стихотворений.

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Алеся Шамбур поделилась поэтическими произведениями
Алеся Шамбур поделилась поэтическими произведениями
Фото: Алеся Геращенко / Facebook

Издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует стихи авторства Алеси Шамбур – жены заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Сохранены авторская пунктуация и стилистика.

В формуле бытия ошибка явная.
Жеванную листву
поддевая носком, вступаю в ноябрь я –
пинаю свою тоску.

Где же ты, Болдино мое вожделенное,
чудо мгновенья где?
Пусто, как постаменты Ленина
в гранитном городе.

Мир до весны перешел на шепот и
шелест чужих стихов.
Звезды на небе медведи шлепают,
складывают их в ковш.

Шесть на часах, а уже все кончено –
вода не стала вином.
Двинем домой, мое одиночество,
раз все равно идем.

* * *
Засыпай, моя дорада!
Эти сумерки – не зга.
Изувечная прохлада,
осененная тоска –

все замрет в массивных зимах.
Свечи жги, да мни котов.
Что сейчас необходимо,
несущественно потом.

Укрывай свой норов летний,
убаюкивай печаль.
Нежность – тоже добродетель,
нежные стяжают рай.

Разве нам с тобой впервые?
если осень – подождим,
если ливень или иней –
кто любим, тот невредим.

Проживем, моя дорада,
проютимся до тепла,
лишь бы ты со мною рядом,
словно вечность, пролегла.

***
Вероокая моя нежность –
перелетная моя птица,
прежде, чем без следа раствориться
между белых небесных строк,

спой мне песню о побережье
теплых стран, где все может сбыться,
где вчера и завтра границы
зарывают дети в песок.

* * *
Шептать, шептать разъятой ночи,
о том, что мне сквозь глянец лун
пришли незнаемые строчки
и поцелуй.

И что слова не разобрала,
и поцелуй росой просох,
что места – мало,
жизни – мало.
песок.

Пыль дорисовывает небыль:
Он – шестикрыл,
Он говорил,
что лестница ведет не в небо,
а в тыл.

Ведь там – в разводах занавески,
и, голубее голубей,
над колыбелькою, на леске – 
грядущий день.

Моя лампада – в перигее:
должно быть, руку протяни,
и потеплеет,
и согреет
изнутри.

Но пальцы в темноте мерцают
как мотыльки –
глупы-глупы,
и не нашарила лица я
у пустоты.

* * *
Когда пора, тогда зимой –
сугробы, холод без предела,
мир заметен, глухонемой,
и изнутри обындевелый.

Наружу, кажется, ни-ни –
снаружи черное – белеет,
там даже время временит
и постепенно леденеет.

Жизнь есть метаболизм души,
зимой, как снег, живешь со скрипом,
и тормоши – не тормоши,
все оскорбело и охрипло.

Следов уже не разобрать
там, на неведомых дорогах,
одна тоска и непроглядь –
и хочешь, да не чуешь Бога;

но в самом дальнем закоулке
чертогов, к теплоте глухих,
на стеклах мерзлые рисунки – 
двоих триптих.

***
В угоду зеленой рыбине
век склонялся, как будто лик,
напрягая мышцы стальные,
берег трогали корабли,
с непривычки краснело море,
позвонки хрустели на вздох,
виноград давился в подоле – 
по коленям струился сок – 
тельце лопалось в швах о тельце,
трубы дым выпускали под свод,
оловянной судьбы младенцы
в брюхе рыбины множили род,
под червленые хляби и самбу
извергались в соленую муть
одноногие стойкие ямбы,
чтобы сразу же утонуть.

Автор стихотворений – Алеся Шамбур – получила образование в Киево-Могилянской академии, где изучала философию и религиеведение. Она является главой организации "Український центр злагоди".

Теги: поэт, Антон Геращенко, поэзия, Алеся Шамбур
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