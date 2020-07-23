Алина Паш с короной на голове снялась в клипе на трек Truth
Украинская певица Алина Паш на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Truth из альбома "Пинтя. Місто", спев дуэтом с музыкантом, исполняющим электронную музыку, WWWAAAVVVEEE. В ролике певица несколько раз меняет наряды, появляясь в образе принцессы с короной на голове и рокерши. "Бомба! Не знаю, кто еще из украинских исполнителей может быть настолько гармоничен в разных образах!" – оценили визуализацию трека поклонники певицы.
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