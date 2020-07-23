Бульвар Шоубиз
 
23 июля, 2020
 
Новости

Алина Паш с короной на голове снялась в клипе на трек Truth

Украинская певица Алина Паш на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Truth из альбома "Пинтя. Місто", спев дуэтом с музыкантом, исполняющим электронную музыку, WWWAAAVVVEEE. В ролике певица несколько раз меняет наряды, появляясь в образе принцессы с короной на голове и рокерши. "Бомба! Не знаю, кто еще из украинских исполнителей может быть настолько гармоничен в разных образах!" – оценили визуализацию трека поклонники певицы.

 
|
Truth трек из альбома "Пинтя. Місто"
Truth – трек из альбома "Пинтя. Місто"
Фото: alinapash / Instagram

видео

Видео: Alina Pash / YouTube
Теги: видео, клип, видеоклип, певица, Алина Паш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Эмигранты и советские спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Эмигранты и советские спецслужбы
Владимир ПОПОВ
  Ширвиндт: Ступка – великий артист и совершенно удивительная личность! Величайшая украинская актерская школа
  Ширвиндт: Ступка – великий артист и совершенно удивительная личность! Величайшая украинская актерская школа
Дмитрий ГОРДОН
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
Захват террористом автобуса с заложниками в Луцке. Онлайн-репортаж
Елена ПОСКАННАЯ
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Светлана РОГОВСКАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Алина Паш с короной на голове снялась в клипе на трек Truth
  Алина Паш с короной на голове снялась в клипе на трек Truth
"Готовимся выступать на соревнованиях по бодибилдингу". 63-летний Бебешко показал мышцы пресса и бицепсы
"Готовимся выступать на соревнованиях по бодибилдингу". 63-летний Бебешко показал мышцы пресса и бицепсы
Близкие бессильны. Кардашян заявила, что Уэст страдает психическим заболеванием
Близкие бессильны. Кардашян заявила, что Уэст страдает психическим заболеванием
Волочкову признали виновной и обязали заплатить штраф за посещение монастыря во время карантина
Волочкову признали виновной и обязали заплатить штраф за посещение монастыря во время карантина
37-летняя Седокова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста
37-летняя Седокова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста
Названо имя судьи, который будет вести дело Ефремова в Пресненском суде
Названо имя судьи, который будет вести дело Ефремова в Пресненском суде
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
Гайтана рассказала о своем окружении
Гайтана рассказала о своем окружении
Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем
Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
Гослинг сыграет киллера в боевике от Netflix
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
Мейхер рассказала, как выбрала партнера для участия в "Танцах со звездами"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"
ABBA записала пять новых песен
ABBA записала пять новых песен
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
Чехия выделила €100 тыс. на съемки украинского фильма "Спас" режиссера Наконечного
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS