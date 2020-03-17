Always. Армин ван Бюрен выпустил клип. Видео

Нидерландский музыкальный продюсер и диджей Армин ван Бюрен на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Always. Композиция записана с группой Nation Of One. В ролике показаны пустынные пейзажи с элементами фантастики. "Каждая песня, которую я пишу, учит меня чему-то новому, и следующая песня всегда является результатом всех моих предыдущих записей, новых вещей, которые я выучил, и людей, которых я встретил. С годами этот процесс – и особенно удовольствие от создания – становился все более и более важным для меня. Это путешествие, которое дает мне смысл и помогает мне больше узнать о моих личных интересах, а не фокусироваться на признании, которое я получаю за результат", – признался музыкант в предисловии к альбому Balance, в котором вышел трек Always.
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