I Love Me. Ловато в новом ролике показала борьбу со своей темной стороной. Видео
Американская певица Деми Ловато презентовала в YouTube клип на трек I Love Me. В треке певица задается вопросом, почему она сравнивает себя с другими. "I love me, it's enough" ("Я люблю себя, этого достаточно"), – поет Ловато. В ролике исполнительница медитирует, сражаясь параллельно со своей внутренней темной сущностью. В финале она в красном лакированном плаще идет по улице, встречая танцующих людей.
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