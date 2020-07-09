Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном

Американская актриса и певица Ная Ривера, по словам ее сына, прыгнула в воду.

Ривера, по мнению спасателей, могла утонуть в озере Фото: nayarivera / Instagram

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера исчезла после того, как отправилась на прогулку по озеру Пиру в округе Вентура, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ.

Актриса отправилась покататься на лодке с сыном, Джози Холлисом Дорси. Спасатели обнаружили мальчика спящим в лодке. Он рассказал, что мама прыгнула в воду и не вернулась обратно.

Ее спасательный жилет остался в лодке, а на берегу ее автомобиль с нетронутыми вещами внутри.

По предварительной оценке ситуации спасателями, вероятнее всего, она утонула.

Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".

Сына Джози Холлиса Дорси Ривера родила 17 сентября 2015 года от актера Райана Дорси. В браке пара жила с 2014 по 2016 годы.