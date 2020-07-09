Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера исчезла после того, как отправилась на прогулку по озеру Пиру в округе Вентура, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ.
Актриса отправилась покататься на лодке с сыном, Джози Холлисом Дорси. Спасатели обнаружили мальчика спящим в лодке. Он рассказал, что мама прыгнула в воду и не вернулась обратно.
Ее спасательный жилет остался в лодке, а на берегу ее автомобиль с нетронутыми вещами внутри.
По предварительной оценке ситуации спасателями, вероятнее всего, она утонула.
Ная Ривера известна по сериалам "Хор", "C.S.I.: Майами", "Коварные горничные", "Спасатели Малибу".
Сына Джози Холлиса Дорси Ривера родила 17 сентября 2015 года от актера Райана Дорси. В браке пара жила с 2014 по 2016 годы.