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21 января, 2020
 
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An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео

Американская группа My Chemical Romance на своем YouTube-канале презентовала клип на инструментальный трек An Offering… Это первое новое видео с 2013 года. В ролике показаны фигуры в черных плащах и масках в виде черепа. Они идут по лесу и собираются в одном месте, где проводят некий мистический ритуал. Менее чем за сутки с момента публикации видео набрало более 800 тыс. просмотров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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My Chemical Romance презентовали первое видео за семь лет
My Chemical Romance презентовали первое видео за семь лет
Фото: My Chemical Romance / Facebook

видео

Видео: My Chemical Romance / YouTube
Теги: видео, клип, трек, My Chemical Romance
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