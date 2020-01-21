An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Американская группа My Chemical Romance на своем YouTube-канале презентовала клип на инструментальный трек An Offering… Это первое новое видео с 2013 года. В ролике показаны фигуры в черных плащах и масках в виде черепа. Они идут по лесу и собираются в одном месте, где проводят некий мистический ритуал. Менее чем за сутки с момента публикации видео набрало более 800 тыс. просмотров.
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