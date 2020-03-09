Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в в Instagram 9 марта поделился результатами 18-километровой пробежки.
Расстояние длиной в 18 км украинский ведущий преодолел за 1:50:02, в среднем пробегая каждый километр за шесть минут.
"18 км удовольствия. Если вы еще думаете бегать или нет, то не думайте, а бегайте. 6 апреля – киевский полумарафон", – подписал фотоотчет после пробежки ведущий.
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Дочь отфотошопила мою фотку. 18 км удовольствия. Если вы еще думаете бегать, или нет, то не думайте, а бегайте. Бег подарит вам миллион новых возможностей и знакомств. Это удивительное хобби, которое точно веселее коллекцирования марок. Хотя это спорно. Ваши путешествия станут в разы интереснее, ведь вы будете искать место, где бы побегать, а познакомиться с городом на пробежке- это удивительно круто. Вы начнёте следить за беговой модой, и за международными марафонами. И затем вы обязательно побегаете по Централ Парку в NY, и по холмам Сан-Франциско. Но, начните с малого. Оболонь подойдёт. А 6 апреля Киевский полумарафон. Вэлкам.
2 января Анатолий Анатолич поделился результатами первой пробежки в 2020 году, преодолев 8 км за 0:45, но после этого забросил тренировки до конца зимы.
В конце февраля Анатолий Анатолич сообщил, что возобновляет пробежки, чтобы скинуть лишние килограммы.
Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".
Вместе с ведущей Лилией Ребрик Анатолий Анатолич ведет утренний эфир программы "Ранок з Україною" на канале Україна, а также является автором программы "Зе Интервьюер", которая выходит на YouTube-канале.
В 2017 году Анатолий Анатолич пробежал марафон TCS New York City за 4:36:13.