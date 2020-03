Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02

View this post on Instagram

Дочь отфотошопила мою фотку. 18 км удовольствия. Если вы еще думаете бегать, или нет, то не думайте, а бегайте. Бег подарит вам миллион новых возможностей и знакомств. Это удивительное хобби, которое точно веселее коллекцирования марок. Хотя это спорно. Ваши путешествия станут в разы интереснее, ведь вы будете искать место, где бы побегать, а познакомиться с городом на пробежке- это удивительно круто. Вы начнёте следить за беговой модой, и за международными марафонами. И затем вы обязательно побегаете по Централ Парку в NY, и по холмам Сан-Франциско. Но, начните с малого. Оболонь подойдёт. А 6 апреля Киевский полумарафон. Вэлкам.