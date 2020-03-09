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09 марта, 2020
 
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Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, заявивший в конце февраля о том, что поправился на 10 кг, пробежал 18 км.

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Анатолий Анатолич готовится к киевскому полумарафону
Анатолий Анатолич готовится к киевскому полумарафону
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в в Instagram 9 марта поделился результатами 18-километровой пробежки. 

Расстояние длиной в 18 км украинский ведущий преодолел за 1:50:02, в среднем пробегая каждый километр за шесть минут. 

"18 км удовольствия. Если вы еще думаете бегать или нет, то не думайте, а бегайте. 6 апреля – киевский полумарафон", – подписал фотоотчет после пробежки ведущий. 

2 января Анатолий Анатолич поделился результатами первой пробежки в 2020 году, преодолев 8 км за 0:45, но после этого забросил тренировки до конца зимы. 

В конце февраля Анатолий Анатолич сообщил, что возобновляет пробежки, чтобы скинуть лишние килограммы. 

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1". 

Вместе с ведущей Лилией Ребрик Анатолий Анатолич ведет утренний эфир программы "Ранок з Україною" на канале Україна, а также является автором программы "Зе Интервьюер", которая выходит на YouTube-канале.  

В 2017 году Анатолий Анатолич пробежал марафон TCS New York City за 4:36:13. 

Теги: Киев, марафон, Анатолий Анатолич
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