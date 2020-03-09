Анатолий Анатолич пробежал 18 км за 1:50:02

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, заявивший в конце февраля о том, что поправился на 10 кг, пробежал 18 км.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на своей странице в в Instagram 9 марта поделился результатами 18-километровой пробежки.

Расстояние длиной в 18 км украинский ведущий преодолел за 1:50:02, в среднем пробегая каждый километр за шесть минут.

"18 км удовольствия. Если вы еще думаете бегать или нет, то не думайте, а бегайте. 6 апреля – киевский полумарафон", – подписал фотоотчет после пробежки ведущий.

2 января Анатолий Анатолич поделился результатами первой пробежки в 2020 году, преодолев 8 км за 0:45, но после этого забросил тренировки до конца зимы.

В конце февраля Анатолий Анатолич сообщил, что возобновляет пробежки, чтобы скинуть лишние килограммы.

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".

Вместе с ведущей Лилией Ребрик Анатолий Анатолич ведет утренний эфир программы "Ранок з Україною" на канале Україна, а также является автором программы "Зе Интервьюер", которая выходит на YouTube-канале.

В 2017 году Анатолий Анатолич пробежал марафон TCS New York City за 4:36:13.