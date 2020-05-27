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27 мая, 2020
 
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Арбатова подтвердила слова дочери писателя Успенского о его жестокости

Российская писательница и феминистка Мария Арбатова знала, что дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна подвергалась насилию с его стороны. По словам Арбатовой, Успенский считал это нормой.

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Арбатова: Судить человека, который давно лежит в могиле, уже бессмысленно
Арбатова: Судить человека, который давно лежит в могиле, уже бессмысленно
Фото: Мария Арбатова / Facebook

Российская писательница и феминистка Мария Арбатова считает, что дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна Успенская должна была поднять вопрос о склонности отца к насилию, когда он был жив. Об этом она заявила в интервью изданию "Собеседник".

По словам Арбатовой, она познакомилась с Успенским в 17 лет и была в курсе его психологических проблем. 

"Я знала о его проблемах, связанных с алкоголизмом. Мне известно о трагической ситуации с Татьяной, которая подвергалась колоссальному давлению со стороны отца. Он считал, что так надо. Самые мрачные люди – юмористы. Детские писатели также были людьми сложными, год жизни с ними надо считать за три",– заявила писательница.

Она подчеркнула, что по-человечески принимает позицию Татьяны Успенской. 

"Татьяна могла бы поднять этот вопрос при жизни. Но судить человека, который давно лежит в могиле, уже бессмысленно", – резюмировала Арбатова.

Накануне дочь покойного российского писателя Эдуарда Успенского, 52-летняя Татьяна Успенская обратилась в редакцию "Собеседника" с письмом, в котором обвинила своего покойного отца в домашнем насилии и алкоголизме. 

Написать открытое письмо Успенскую вынудила информация, что организационный комитет намерен присвоить государственной литературной премии имя ее отца. Успенский умер в в 2018 году от рака, прожив 81 год.

Теги: Россия, премия, Эдуард Успенский, писатель, Мария Арбатова
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