Арбатова подтвердила слова дочери писателя Успенского о его жестокости

Российская писательница и феминистка Мария Арбатова считает, что дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна Успенская должна была поднять вопрос о склонности отца к насилию, когда он был жив. Об этом она заявила в интервью изданию "Собеседник".
По словам Арбатовой, она познакомилась с Успенским в 17 лет и была в курсе его психологических проблем.
"Я знала о его проблемах, связанных с алкоголизмом. Мне известно о трагической ситуации с Татьяной, которая подвергалась колоссальному давлению со стороны отца. Он считал, что так надо. Самые мрачные люди – юмористы. Детские писатели также были людьми сложными, год жизни с ними надо считать за три",– заявила писательница.
Она подчеркнула, что по-человечески принимает позицию Татьяны Успенской.
"Татьяна могла бы поднять этот вопрос при жизни. Но судить человека, который давно лежит в могиле, уже бессмысленно", – резюмировала Арбатова.
Накануне дочь покойного российского писателя Эдуарда Успенского, 52-летняя Татьяна Успенская обратилась в редакцию "Собеседника" с письмом, в котором обвинила своего покойного отца в домашнем насилии и алкоголизме.
Написать открытое письмо Успенскую вынудила информация, что организационный комитет намерен присвоить государственной литературной премии имя ее отца. Успенский умер в в 2018 году от рака, прожив 81 год.