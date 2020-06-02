Арбенина показала свой дом и детей в клипе на трек "Казино". Видео
Российская певица Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы" на своем YouTube-канале презентовали клип на песню "Казино". В клипе снялись 10-летние дети Арбениной, Артем и Марта. Они исполнили роли гангстеров. По сюжету двойняшки устраивают побег из самоизоляции. Они собирают вещи, забирают своих питомцев, черепах, и пытаются угнать мамин автомобиль. Съемки ролика проходили в доме Арбениной и на площадке перед ним. "Ни один ребенок и ни одно животное во время съемок не пострадали", – говорится в аннотации к клипу. Режиссер – Екатерина Резвова.
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