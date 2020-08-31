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31 августа, 2020
 
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"Артефакты". Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит с онлайн-концертом

Грузинский танцевальный ансамбль "Сухишвили" подготовил новую программу, в которой объединились современная хореография и традиционные грузинские танцы. Выступление коллектива состоится онлайн.

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"Сухишвили" подготовил новую танцевальную программу "Артефакты"
"Сухишвили" подготовил новую танцевальную программу "Артефакты"
Фото: სუხიშვილები - Sukhishvilebi

Национальный балет Грузии "Сухишвили" 6 сентября выступит в формате онлайн с новой танцевальной программой "Артефакты", сообщается на сайте коллектива.  

В новой программе хореографы коллектива соединили традиционные грузинские танцы с современными танцевальными направлениями, что позволит зрителям почувствовать дух грузинского современного танца

Посмотреть выступление коллектива можно не выходя из дома – трансляция концерта будет проводиться на сайте балетной труппы. 

"Вы можете присоединиться к нам из любой точки планеты", – говорится в анонсе выступления. Начало трансляции запланировано на 22.00 по киевскому времени. 

Ансамбль, который в настоящее время называется "Грузинский национальный балет", был основан в 1945 году танцорами Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. Они изучали, собирали и перерабатывали грузинские танцевальные традиции. 

В 1967 году "Сухишвили" стал первым в мире ансамблем народного танца, который выступил на сцене La Scala в Милане.

Всемирно известным ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. 

В состав коллектива входит около 500 танцоров. За время существования балет выступил в 90 странах. 

Особенностью "Сухишвили" является наличие собственного оркестра. 

ВИДЕО
Видео: Georgian National Ballet Sukhishvili Official / YouTube
Теги: Грузия, концерт, Сухишвили, балет, танец
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