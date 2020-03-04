"Артемис Фаул". Вышел трейлер фильма компании Disney. Видео
На YouTube-канале Walt Disney Studios разместили трейлер фильма "Артемис Фаул". Главный герой – 12-летний мальчик Артемис Фаул, потомок преступного клана. В свои юные годы ему уже с легкостью удается обманывать взрослых. Герою предстоит испробовать свои криминальные таланты на жителях подземного мира, в плен к которым попадает его отец. Роли исполнили Фердия Шо, Джуди Денч, Лара Макдоннел, Джош Гад. Мировая премьера назначена на 29 мая 2020 года.
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