"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа

Мировая премьера фильма "Аватар: Путь воды" состоялась в декабре 2022 года Фото: avatar / Instagram

В публикации отмечается, что картина собрала $598 млн во время проката в США и $1,426 млрд международном рынке.

На данный момент фильм с показателем $2,024 занимает шестое место среди самых кассовых картин в истории кинематографа, уступая "Мстителям: Война бесконечности" ($2,052 млрд) и "Звездным войнам: Пробуждение силы" ($2,071 млрд).

В тройку лидеров по кассовым сборам входят картины: "Аватар" ($2,9 млрд), "Мстители: Финал" ($2,8млард) и "Титаник" ($2,2 млрд).