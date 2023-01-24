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24 января, 2023
 
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"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа

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Мировая премьера фильма "Аватар: Путь воды" состоялась в декабре 2022 года
Мировая премьера фильма "Аватар: Путь воды" состоялась в декабре 2022 года
Фото: avatar / Instagram

Кассовые сборы фильма канадского режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" за первые шесть недель в мировом прокате превысили $2 млрд. Об этом 22 января сообщается на сайте Forbes со ссылкой на заявление компании Disney.

В публикации отмечается, что картина собрала $598 млн во время проката в США и $1,426 млрд международном рынке.

На данный момент фильм с показателем $2,024 занимает шестое место среди самых кассовых картин в истории кинематографа, уступая "Мстителям: Война бесконечности" ($2,052 млрд) и "Звездным войнам: Пробуждение силы" ($2,071 млрд). 

В тройку лидеров по кассовым сборам входят картины:  "Аватар" ($2,9 млрд), "Мстители: Финал"  ($2,8млард) и "Титаник" ($2,2 млрд).

Контекст:

Мировая премьера фильма состоялась 6 декабря 2022 года. По сюжету, после принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви. Ему предстоит защитить своих соплеменников от врагов. 

Теги: режиссер, Джеймс Кэмерон, Аватар, сиквел
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