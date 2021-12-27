Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
Новости

"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоялась 16 декабря
Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" состоялась 16 декабря
Фото: spidermanmovie / Instagram

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" за 12 дней собрал в мировом прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года. Об этом 26 декабря сообщил американский телеканал CNBC.

Фильм совместного производства американских компаний Sony и Disney обогнал по сборам китайскую военную драму "Битва при Чосинском водохранилище", которая с дня премьеры в ноябре собрала почти $905 млн.

В последний раз, отмечается в публикации, такой результат показала картина "Звездные войны: Восстание Скайуолка", которая собрала свыше $1 млрд в 2019 году, еще до пандемии коронавируса.

Британское агентство новостей Reuters отмечает, что ни одному голливудскому фильму не удалось приблизиться к таким кассовым сборам за последние два года, как "Человеку-пауку: Нет пути домой". В публикации подчеркивается, что такой результат картины особенно впечатляет в условиях "быстро распространяющегося омикронного варианта COVID-19".

Контекст:

Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home) состоялась 16 декабря. Главную роль в картине сыграл британский актер Том Холанд.

Теги: кино, деньги, Человек-паук, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull вандализм. Самые яркие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull вандализм. Самые яркие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с протезом на ноге оголила грудь и бедра
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с протезом на ноге оголила грудь и бедра
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года
"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года
"Роскошное белье". Экс-участница "ВИА Гры" Котова засветила пышные формы в неглиже
"Роскошное белье". Экс-участница "ВИА Гры" Котова засветила пышные формы в неглиже
  Цибульская высказалась о скандале с участием Криса Нота, которого обвиняют в изнасилованиях. Ранее он назвал певицу "крошкой"
  Цибульская высказалась о скандале с участием Криса Нота, которого обвиняют в изнасилованиях. Ранее он назвал певицу "крошкой"
"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера
"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера
"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису
"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису
"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью
"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью
"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного
"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"
Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"
"Вылитый Вовка", "Милый зубастик". 53-летний Пресняков впервые показал лицо годовалого сына
"Вылитый Вовка", "Милый зубастик". 53-летний Пресняков впервые показал лицо годовалого сына
"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь
"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь
  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом
  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне
"Это другое измерение, идеи high level и самые популярные артисты". В Киеве состоялась премьера мюзикла "Новая Снежная Королева". Фото
"Это другое измерение, идеи high level и самые популярные артисты". В Киеве состоялась премьера мюзикла "Новая Снежная Королева". Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS