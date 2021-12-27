"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года

Фильм совместного производства американских компаний Sony и Disney обогнал по сборам китайскую военную драму "Битва при Чосинском водохранилище", которая с дня премьеры в ноябре собрала почти $905 млн.

В последний раз, отмечается в публикации, такой результат показала картина "Звездные войны: Восстание Скайуолка", которая собрала свыше $1 млрд в 2019 году, еще до пандемии коронавируса.

Британское агентство новостей Reuters отмечает, что ни одному голливудскому фильму не удалось приблизиться к таким кассовым сборам за последние два года, как "Человеку-пауку: Нет пути домой". В публикации подчеркивается, что такой результат картины особенно впечатляет в условиях "быстро распространяющегося омикронного варианта COVID-19".