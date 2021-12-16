Юмор, экшн и олдскул. Обзор нового фильма из киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой"

Третий фильм – это прямое продолжение предыдущей части "Вдали от дома". Лента стартует со сцены смерти Мистерио, когда он подставляет Питера Паркера (Том Холланд), обвиняя его в своей гибели, и раскрывает настоящую личность Паука всему миру. Теперь лицо Питера на всех экранах, Джона Джеймсон (Джонатан Симмонс) приписывает подростку все смертные грехи, а прочие журналисты и обычные зеваки не дают Пауку прохода. "Я стал самым знаменитым человеком в мире, но все еще без денег", – шутит Паркер, хоть ситуация для него сложилась далеко не веселая.

Из-за такой неожиданной популярности начинает страдать не только Паук, но и его друзья. Что же делать? Правильно – попросить взрослых все починить. Паук обращается к Доктору Стрэнджу, и тот находит заклинание, способное заставить всех забыть настоящую личность Паука. Однако и здесь Паркер успевает накосячить: мешает заклинанию, ломает саму ткань мироздания, и в его мир попадают злодеи из других паучьих вселенных. Теперь Питеру с друзьями все это надо расхлебывать.

Фото: bhfilms.com.ua

Фильм играет невероятно важную роль для киновселенной Marvel. Здесь нам впервые прямо подтвердили и показали то, на что непрозрачно намекали в сериалах "ВандаВижн" и "Локи" – существование мультивселенной. Это знание будет необходимо для понимания сюжета сольника о Докторе Стрэндже и других фильмов новой фазы.

Кто же просочился в фильм из других вселенных? Это не спойлер, все они были в трейлерах: Доктор Осьминог, Зеленый Гоблин, Песочный Человек (все трое – из трилогии Сэма Рэйми с Тоби Магуайром в главной роли), а также Ящер и Электро (фигурировали в фильмах Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом в роли Паука).

В ленте попытались уделить время каждому, но удалось это лишь отчасти. Отто Октавиус и Норман Озборн – слишком уж культовые персонажи, да и Альфред Молина с Уиллемом Дефо – чрезвычайно харизматичные актеры. Потому они вполне ожидаемо перетягивают одеяло на себя.

Фото: bhfilms.com.ua

Предысторию антагонистов в фильме пересказали довольно скудно, но вполне достаточно для понимания основного сюжета ленты.

Что до самого Паркера, то "Нет пути домой" пытается вывести его персонажа на совершенно новый уровень. Два предыдущих фильма его бросало из крайности в крайность. То перед нами подросток, который не может самостоятельно отвечать за свои действия. То юный супергерой, осознавший важность своей миссии и своих поступков. А потом опять ребенок, который не хочет ничего решать и перекладывает всю ответственность на взрослых. Третья лента – это (надеемся) окончательный выход Паркера из пубертата и осознание себя как Человека-паука.

Фильм ставит Питера перед серьезным моральным выбором – и тот, как и любой подросток, сперва пытается обхитрить систему и выйти сухим из воды. Однако попытка проваливается и Пауку приходится принимать сложные решения, отодвигая собственные эгоистичные интересы на задний план. Лента буквально выворачивает наизнанку уже привычный нам образ задорного школьника, чтобы в итоге прийти к истокам.

Если изначально Sony сильно отошли от комиксного канона, чему рады были далеко не все фанаты, то в третьем фильме от такой самодеятельности решили отказаться. Хорошо это или плохо, сказать сложно. С одной стороны, сердца поклонников ликуют от преображения героя, с другой – студия отметает альтернативное развитие своего персонажа в угоду прихотям олдскульных фанатов.

В любом случае "Нет пути домой" – это лента о настоящем взрослении Питера Паркера. Он больше не ищет растерянным взглядом взрослых, которые решат его проблемы – теперь он сам в ответе за свои действия и готов принимать уже большую ответственность.

Фото: bhfilms.com.ua

Главная проблема фильма – это парадоксально наивное разрешение отдельных ситуаций на фоне серьезной темы личностного роста. В один момент Питера ставят перед сложнейшим выбором, который должен сформировать его жизненные приоритеты. А в другой – главный сюжетный конфликт решается буквально благодаря "волшебной пилюле". И пусть все это и завернуто в глобальную идею второго шанса для всех и каждого, вопросы к сценаристу остаются.

В остальном авторы верны себе. Фильм наполнен качественными и, главное, смешными шутками, потрясающим и уместным экшеном (зеркальный мир Доктора Стрэнджа в стиле нолановского "Начала" – это нечто), органичным саундтреком.

Интересующий многих вопрос: можно ли смотреть ленту тем, кто не знаком со вселенной Marvel или фильмами, где фигурируют антагонисты. Отвечаем: просмотр первых двух частей современного "Человека-паука" необходим. Для понимания сюжета знать все остальные фильмы, где появлялись антагонисты Паука, необязательно. Однако в таком случае от зрителя ускользнет львиная доля атмосферности ленты.

И вот тут мы подошли к самому интересному. Является ли новый фильм фансервисом? Однозначно да. Лента без зазрения совести играет на ностальгии фанатов: бесконечные отсылки, культовые фразы, олдскульные наряды. Фильм буквально в каждом кадре кричит: "А помните – это было в ленте Рэйми? А это у Уэбба! Узнали? Согласны?"

При этом нельзя сказать, что такая зацикленность на предыдущих адаптациях навредила фильму. Судя по взрывам аплодисментов и искренним всхлипываниям в зале – скорее, наоборот. Каждая отсылка здесь уместна. Отдельные референсы гармонично дополняют сюжетную арку персонажей фильмов Рэйми и Уэбба, придавая их героям завершенность.

"Человек-паук: Нет пути домой" – это, по сути, подарок под елочку всем фанатам спайдерверса. Здесь глобальное значение ленты для киновселенной отходит на второй план, отдавая первенство незабываемому эмоциональному опыту, который ощутит каждый фанат этого персонажа.

Фильм однозначно обязателен для просмотра всем, кто любит Человека-паука и собирается смотреть следующие ленты Marvel. А вот далеких от этого мира людей "Нет пути домой" вряд ли сможет впечатлить.

P.S.: В фильме две сцены после титров. Обе прямо отсылают к будущим лентам киновселенной.