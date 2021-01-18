Бульвар Шоубиз
 
18 января, 2021
 
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Автор хита "Плакала" рассказал, почему мечтает написать пеcню Тине Кароль

Украинский поэт и продюсер Сергей Локшин, который написал песню "Плакала" для группы Kazka, признался, что ни разу не пересекался с украинской певицей Тиной Кароль.

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Локшин написал песни для первого альбома группы Kazka
Локшин написал песни для первого альбома группы Kazka
Фото: Sergii Sedrik Lokshyn / Facebook

Автор хита "Плакала" из репертуара украинской группы Kazka украинский поэт и продюсер Сергей Локшин мечтает написать песню для  певицы Тины Кароль.  Об этом он рассказал в интервью ведущей проекта "Люди великого міста" Юлии Литвиненко, которое вышло в эфир 15 января на канале Kyiv Live

"Мы еще ни разу не пересекались. Мне кажется, что ее женская история и то, что с ней происходит, позволит мне для нее сделать классную песню, потому что она так чувствует, как я пишу", – заявил он.

Локшин также отметил, что после успеха песни "Плакала" встречался с украинской певицей Натальей Могилевской, но пока речь о сотрудничестве не идет.

ВИДЕО
Ответ Локшина можно послушать, начиная с 55.00 минуты. Видео: KYIV LIVE / YouTube

Сергей Локшин (псевдоним – Sedrik) – украинский поэт, сценарист, продюсер. Является автором песен дебютного альбома группы Kazka – Кarma (2018), в который вошли песни "Плакала" и "Свята".

В том же году за свой счет под творческим псевдонимом издал сборник стихов "Офигенная".

В будущем Локшин планирует исполнять собственные песни. 

Хит "Плакала" на YouTube-канале группы посмотрели более 350 млн раз.

Теги: стихи, Тина Кароль, Kazka, Сергей Локшин
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